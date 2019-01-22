شاهد: رونالدو أمام محكمة إسبانية وتغريمه 19 مليون يورو

مثل لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المحترف في يوفنتوس الإيطالي اليوم الثلاثاء أمام محكمة إسبانية في مدريد بتهمة التهرب من دفع الضرائب.

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