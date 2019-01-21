شاهد: ميسي يثأر لبرشلونة من ليغانيس بثلاثية بالدوري الإسباني

أحرز الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفًا وتسبب في صنع آخر، ليقود فريقه برشلونة لتحقيق فوز ثمين 3 / 1 على ضيفه ليغانيس، الأحد، في المرحلة العشرين بالدوري الإسباني.

برشلونة أمام ليغانيس:

ارتفع رصيد برشلونة الذي ثأر من خسارته 1 / 2 أمام ليغانيس في لقاء الفريقين بجولة الذهاب هذا الموسم، إلى 46 نقطة، ليظل محلقًا في الصدارة، بفارق خمس نقاط أمام أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، فيما تجمد رصيد ليغانيس عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر.

برشلونة تقدم بهدف حمل توقيع نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي في الدقيقة 32، لكن مارتن بريثويت أحرز هدف التعادل لليغانيس في الدقيقة 57.

ميسي يصنع الفارق: