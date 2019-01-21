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شاهد: السعودية تسقط أمام اليابان وتودع كأس آسيا للقدم

21/1/2019

ودعت السعودية كأس آسيا لكرة القدم من دور الستة عشر بعد خسارتها أمام اليابان 1-صفر.

التفاصيل:
  • رغم سيطرة السعودية المبكرة، سجلت اليابان على عكس سير اللعب من أول ركلة ركنية لها في المباراة، فأرسل جاكو شيباساكي كرة عرضية وارتقى المدافع تاكيهيرو تومياسو أعلى من مدافعي السعودية ليحولها برأسه في الشباك بعد 19 دقيقة.
  • السعودية واجهت صعوبة في اختراق الدفاع الياباني، وكانت أقرب محاولة لها عن طريق هتان باهبري الذي حادت تسديدته بالقدم اليسرى من عند حافة منطقة الجزاء قليلا عن المرمى في الدقيقة 35.
  • اليابان كادت أن تضاعف النتيجة من إحدى هجماتها المرتدة القليلة، لكن الدفاع تصدى لمحاولة موتو بعد مرور ساعة من اللعب عقب تمريرة من جينكي هاراجوتشي لاعب هانوفر المتألق.
  • بهذا الفوز، يواصل المنتخب اليابان تفوقه على المنتخب السعودي في مواجهاتهما في كأس آسيا، إذ انتصرت للمرة الخامسة في ست مباريات بينهما بالمسابقة القارية.
  • هذه أول مرة لا تصل فيها السعودية، بطلة آسيا ثلاث مرات، للنهائي بعد تجاوز دور المجموعات.
  • سبق أن خرج المنتخب السعودي من الدور الأول في 2011 و2015 بعد أن بلغ النهائي في 2007.
  • اليابان، الفائزة باللقب أربع مرات، ستلتقي في دور الثمانية مع فيتنام الخميس القادم.
المصدر : رويترز
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