شاهد: الأردن يودع كأس آسيا و"مان سيتي" يطارد ليفربول

تضمنت فقرة "ملاعب وجماهير"، مساء الأحد، على شاشة "الجزيرة مباشر" نتائج وأهداف أبرز المباريات.

وشملت بطولة كأس آسيا لكرة القدم ومباريات الدوري الإنجليزي والإسباني والهولندي والإيطالي والفرنسي، إضافة إلى أخبار الدوري الأمريكي لكرة السلة وبطولة أستراليا المفتوحة للتنس وفيما يلي أبرز النتائج.

بطولة كأس آسيا – دور الـ 16:

المنتخب الأردني يودع البطولة بخسارته أمام نظيره الفيتنامي 2-4 بركلات الترجيح.

المباراة انتهت بالتعادل 1-1 ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي حسمها المنتخب الفيتنامي لصالحه.

المنتخب الإيراني يعبر لدور الثمانية بفوزه على نظيره العماني بهدفين نظيفين.

المنتخب الصيني يتأهل لدور الثمانية بفوزه على نظيره التايلندي بهدفين مقابل هدف.

الدوري الإنجليزي – الأسبوع الـ 23:

مانشستر سيتي يواصل مطاردة المتصدر ليفربول بالفوز على مضيفه هيديرسفيلد تاون بثلاثية نظيفة.

توتنهام يحول تأخره بهدف أمام فولهام للفوز بهدفين مقابل هدف.

الدوري الإسباني – الأسبوع الـ 20:

برشلونة يعزز موقعه في الصدارة بفوزه على ضيفه ليغانيس 3-1.

فياريال يتعادل 1-1 مع ضيفه أتلتيك بلباو.

ريال سوسيداد يتعادل خارج أرضه أمام رايو فايكانو 2-2.

ليفانتي يفوز على ضيفه بلد الوليد بهدفين دون مقابل.

ريال بيتيس يخطف فوزا في اللحظات الأخيرة أمام ضيفه جيرونا 3-2.

الدوري الإيطالي – الأسبوع الـ 20:

نابولي يحافظ على موقعه في المركز الثاني بفوزه على ضيفه لاتسيو 2-1.

الدوري الفرنسي – الأسبوع الـ 21:

أولمبيك مارسيليا يحقق فوزا غاليا على مستضيفه كان 1-0.

الدوري الهولندي – الأسبوع الـ 18:

آيندهوفن يحافظ على الصدارة رغم تعادله أمام مضيفه إمين 2-2.

أياكس يفرط في انتزاع الصدارة بتعادله أمام إس سي هيرينفين 4-4.

الدوري الأمريكي لكرة السلة:

إنديانا بيسرز يتغلب على ضيفه دالاس مافريكس 111 – 99.

تورنتو رابترز يتغلب على ضيفه ممفيس غريزليس 119 – 90.

بطولة أستراليا المفتوحة للتنس: