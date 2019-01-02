شاهد: فيدرر ينتصر في مواجهة تاريخية أمام سيرينا وليامز

حقق السويسري روجر فيدرر انتصارا تاريخيا في مواجهة الأمريكية سيرينا وليامز ضمن منافسات كأس هوبمان للفرق المختلطة للتنس.

لكن الفائز الحقيقي كان رياضة التنس وعشاقها الذين استمتعوا بأول لقاء يجمع بين اثنين من أبرز الأسماء في اللعبة في أمسية لا تنسى.

التفاصيل:

سويسرا التي تدافع عن لقبها تفوقت بنتيجة 2-1 على الولايات المتحدة التي أحرزت اللقب ست مرات لكنها أصبحت تتذيل الترتيب في المجموعة الثانية.

النتيجة لم تكن تعني الكثير لأكثر من 14 ألف متفرج في بيرث وملايين حول العالم كانوا يترقبون المباراة بفارغ الصبر.

فيدرر ووليامز، الحائزان معا على 43 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، فازا في مباريات الفردي ليتأجل الحسم لمباراة الزوجي المختلط. وارتقت المباراة الحاسمة لمستوى الحماس الذي ولّدته بينما غادر فيدرر ووليامز الملعب بابتسامة عريضة.

وسائل إعلام محلية وصفت هذه المباراة بأنها أكثر تشويقا بين لاعبين من الرجال والسيدات منذ 1973 حين تغلبت بيلي جين كينج على بوبي ريجز في مباراة استعراضية. إلا أن المشاعر السلبية هي التي سادت في ذلك اللقاء بين كينج الحائزة على 39 لقبا وريجز المصنف الأول عالميا. لكن الاحترام المتبادل ساد بين فيدرر ووليامز اللذين سمحوا للجمهور بالتقاط صور معهم وأخذ توقيعاتهما.

ماذا قالا بعد المباراة؟