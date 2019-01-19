شاهد: ثنائية صلاح تقود ليفربول لفوز صعب على كريستال بالاس

قاد المصري محمد صلاح فريقه ليفربول إلى فوز صعب على ضيفه كريستال بالاس 4-3 ليحافظ على صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

التفاصيل:

على عكس سير اللعب، تقدم أندروس تاونسند لكريستال بالاس في الدقيقة 34 بعد تمريرة عرضية من زميله ويلفريد زاها.

إلا أن صلاح أدرك التعادل لليفربول مع بداية الشوط الثاني إثر متابعة تسديدة ارتدت من الحارس.

في الدقيقة 53، وضع البرازيلي روبرتو فيرمينو ليفربول في المقدمة بتسديدة أرضية غيرت اتجاهها وسكنت شباك حارس كريستال.

مع منتصف الشوط الثاني أدرك جيمس تومكينز التعادل لكريستال في الدقيقة 65.

صلاح عاد وسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لليفربول بعدما تابع تسديدة زميله جيمس ميلنر التي ارتدت من يد الحارس ليتابعها الدولي المصري في الشباك قبل ربع ساعة من النهاية.

في الوقت المحتسب بدل الضائع وبعد دقيقة واحدة من طرد ميلنر بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، تمكن السنغالي ساديو ماني من زيادة الفارق لليفربول لتصبح النتيجة 4-2.

لكن ماكس ماير قلص الفارق وسجل لصالح كريستال بالاس في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

بهدفيه اليوم، ينفرد صلاح بصدارة هدافي المسابقة برصيد 16 هدفا.

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