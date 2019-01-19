البث الحي
رياضة

شاهد: ثنائية صلاح تقود ليفربول لفوز صعب على كريستال بالاس

19/1/2019

قاد المصري محمد صلاح فريقه ليفربول إلى فوز صعب على ضيفه كريستال بالاس 4-3 ليحافظ على صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

التفاصيل:
  • على عكس سير اللعب، تقدم أندروس تاونسند لكريستال بالاس في الدقيقة 34 بعد تمريرة عرضية من زميله ويلفريد زاها.
  • إلا أن صلاح أدرك التعادل لليفربول مع بداية الشوط الثاني إثر متابعة تسديدة ارتدت من الحارس.
  • في الدقيقة 53، وضع البرازيلي روبرتو فيرمينو ليفربول في المقدمة بتسديدة أرضية غيرت اتجاهها وسكنت شباك حارس كريستال.
  • مع منتصف الشوط الثاني أدرك جيمس تومكينز التعادل لكريستال في الدقيقة 65.
  • صلاح عاد وسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لليفربول بعدما تابع تسديدة زميله جيمس ميلنر التي ارتدت من يد الحارس ليتابعها الدولي المصري في الشباك قبل ربع ساعة من النهاية.
  • في الوقت المحتسب بدل الضائع وبعد دقيقة واحدة من طرد ميلنر بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، تمكن السنغالي ساديو ماني من زيادة الفارق لليفربول لتصبح النتيجة 4-2.
  • لكن ماكس ماير قلص الفارق وسجل لصالح كريستال بالاس في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
  • بهدفيه اليوم، ينفرد صلاح بصدارة هدافي المسابقة برصيد 16 هدفا.
الترتيب
  • الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 60 نقطة في الصدارة بفارق سبع نقاط عن مانشستر سيتي الذي يلتقي الأحد مع مضيفه هدرسفيلد تاون متذيل الترتيب.
  • أما كريستال بالاس فيحتل المركز 14 برصيد 22 نقطة.
  • في الجولة المقبلة، سيستضيف ليفربول ليستر سيتي بينما سيلعب بالاس على أرض ساوثامبتون.
المصدر : وكالات
المزيد من رياضة

وحيدا في المدرجات.. احتفال هستيري لبرازيلي بهدف فريقه (فيديو)

(تويتر)

لاعب يخنق منافسه في مباراة كرة قدم ودية بالأرجنتين (فيديو)

قبض دياز على رقبة لوسيرو بساعده لبضع ثوان فحاول الأخير تخليص نفسه لكنه لم يستطع حتى تدخل المزيد من اللاعبين لفصلهم (موافع التواصل)

مصر.. مرتضى منصور يهاجم أحمد موسى (فيديو)

(الجزيرة)

ليفربول يهزم ليستر بثلاثية نظيفة ويحقق رقما قياسيا جديدا (فيديو)

لاعبو ليفربول يحتفلون بالفوز على ليستر سيتي (روتيرز)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

قطر تكشف هوية رضيعة المطار وتفاصيل إلقائها في سلة المهملات

مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة (غيتي)

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي

هروب جماعي من مطار صيني بعد اكتشاف حالتي إصابة بكورونا (فيديو)

(تويتر)