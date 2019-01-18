رغم الفوز.. برشلونة مهدد بالاستبعاد من كأس الملك

هز عثمان ديمبلي وليونيل ميسي الشباك خلال فوز برشلونة حامل اللقب 3-صفر على ليفانتي في كامب نو أمس الخميس ليحجز مقعده في دور الثمانية بكأس ملك إسبانيا.

ورغم ذلك يظل وضع برشلونة في المسابقة، التي فاز بلقبها في آخر أربع سنوات، غامضا بعد أن قال ليفانتي قبل المباراة إنه سيقدم شكوى للاتحاد الإسباني للعبة يوم الجمعة ضد النادي الكتالوني.

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يزعم ليفانتي بأن ناشئ برشلونة شومي برانداريز، الذي خاض مباراة الذهاب، لم يكن يحق له اللعب لأنه كان موقوفا.

إذا ثبت هذا الأمر سيتم استبعاد برشلونة، بطل كأس الملك 30 مرة، من البطولة وسيتأهل ليفانتي لدور الثمانية.

قال إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة في مؤتمر صحفي "لا توجد لدينا أي شكوك بشأن مشاركة شومي، ونؤمن بأننا فعلنا الصواب وسنبقى بالمسابقة". وأضاف "نشعر بثقة كبيرة في هذا الموقف".

تجنب باكو لوبيز مدرب ليفانتي الدخول في جدل؛ لكنه قال إنه سيدعم قرار ناديه.

لوبيز: لم أكن أريد معرفة هذا الأمر قبل المباراة وأردت أن يحتفظ اللاعبون بتركيزهم. لكن أثق في أن النادي سيتصرف على نحو جيد وسأدعمه. أفضل الفوز داخل الملعب لكن هناك قواعد يجب أن يتبعها الجميع.

مجريات المباراة