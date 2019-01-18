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رغم الفوز.. برشلونة مهدد بالاستبعاد من كأس الملك

أكمل ميسي الثلاثية في الدقيقة 54 لكن برشلونة لا يعرف مصيره في البطولة حتى الآن
أكمل ميسي الثلاثية في الدقيقة 54 لكن برشلونة لا يعرف مصيره في البطولة حتى الآن
18/1/2019

هز عثمان ديمبلي وليونيل ميسي الشباك خلال فوز برشلونة حامل اللقب 3-صفر على ليفانتي في كامب نو أمس الخميس ليحجز مقعده في دور الثمانية بكأس ملك إسبانيا.

ورغم ذلك يظل وضع برشلونة في المسابقة، التي فاز بلقبها في آخر أربع سنوات، غامضا بعد أن قال ليفانتي قبل المباراة إنه سيقدم شكوى للاتحاد الإسباني للعبة يوم الجمعة ضد النادي الكتالوني.

التفاصيل
  • يزعم ليفانتي بأن ناشئ برشلونة شومي برانداريز، الذي خاض مباراة الذهاب، لم يكن يحق له اللعب لأنه كان موقوفا.
  • إذا ثبت هذا الأمر سيتم استبعاد برشلونة، بطل كأس الملك 30 مرة، من البطولة وسيتأهل ليفانتي لدور الثمانية.
  • قال إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة في مؤتمر صحفي "لا توجد لدينا أي شكوك بشأن مشاركة شومي، ونؤمن بأننا فعلنا الصواب وسنبقى بالمسابقة". وأضاف "نشعر بثقة كبيرة في هذا الموقف".
  • تجنب باكو لوبيز مدرب ليفانتي الدخول في جدل؛ لكنه قال إنه سيدعم قرار ناديه.
  • لوبيز: لم أكن أريد معرفة هذا الأمر قبل المباراة وأردت أن يحتفظ اللاعبون بتركيزهم. لكن أثق في أن النادي سيتصرف على نحو جيد وسأدعمه. أفضل الفوز داخل الملعب لكن هناك قواعد يجب أن يتبعها الجميع.
مجريات المباراة
  • بعد خسارة برشلونة 2-1 ذهابا أجرى فالفيردي خمسة تغييرات واستدعى الهداف التاريخي للنادي ميسي وكذلك جوردي ألبا وإيفان راكيتيتش بينما لم يبدأ بالمهاجم الأساسي لويس سواريز.
  • انطلق برشلونة بقوة وتقدم بعد نصف ساعة عندما تسلم ديمبلي تمريرة ميسي ليسدد في المرمى بمساعدة مدافع.
  • عاد المهاجم الفرنسي ليسجل مجددا بعد تمريرة أخرى من ميسي ليراوغ الحارس أيتور فرنانديز مضاعفا التقدم.
  • أحرز فيليب كوتينيو هدفا مبكرا في الشوط الثاني ألغاه الحكم بداعي التسلل بعد اللجوء لنظام حكم الفيديو.
  • أكمل ميسي الثلاثية في الدقيقة 54 لكن برشلونة لا يعرف مصيره في البطولة حتى الآن وسينتظر حكم الاتحاد الإسباني في قضية شومي.
المصدر : وكالات
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