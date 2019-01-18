ردود أفعال واسعة على فوز المنتخب القطري على نظيره السعودي

أثار فوز المنتخب القطري على نظيره السعودية بثنائية نظيفة، في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الآسيوية فرحة كبيرة لدى القطريين.

لقاء قطري سعودي في الإمارات

ألقت الأزمة الخليجية بظلالها على الحدث الرياضي الذي جرى بين قطر والسعودية على أرض الإمارات أحد قطبي الأزمة والتي تستضيف البطولة على ملاعبها.

لقاء الخميس كان أول مواجهة بين المنتخبين القطري والسعودي، منذ نشوب الأزمة الخليجية والتي فرضت فيها السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا على قطر بدعوى "دعم الإرهاب" وهو ما تنفيه قطر وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

تمكن المنتخب القطري من تحقيق أول انتصار له على السعودية في تاريخ المواجهات التي جمعت بينهما في أمم آسيا، إذ انتهت المباريات الثلاث السابقة بالتعادل.

رغم غياب المشجعين القطريين عن المدرجات، بسبب الحظر الذي تفرضه الإمارات على بلادهم، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي اشتعلت فرحا بهذا الفوز وخصوصيته، إذ اعتبره البعض، بمثابة انتصار على الحصار.

الحكم الدولي القطري سعود العذبة كتب في حسابه على تويتر" قطر ستبقى حرة تسمو بروح الأوفياء، ألف مبروك الفوز والصدارة كفو ينطح كفو، سيروا وعين الله ترعاكم، إذا ما حضر الجمهور قلوبنا معك".

فوز قطر.. مدعاة للفخر

الانجازات الرياضية القطرية مدعاةٌ للفخر و الاعتزاز .. نهنئ منتخبنا الوطني فوزه و تأهله في بطولة #كاس_اسيا_2019 و البطل القطري ناصر بن صالح العطية فوزه برالي #داكار الدولي للمرة الثالثة 🇶🇦🥇كفو يالعنابي pic.twitter.com/Nd0llYTWkq — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) January 17, 2019