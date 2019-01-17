شاهد: قطر تهزم السعودية 2- صفر في كأس آسيا للقدم

فازت قطر على السعودية 2-صفر لتحتفظ بصدارة المجموعة الخامسة في كأس آسيا لكرة القدم، وتصبح على موعد مع قمة عربية جديدة أمام العراق في دور الستة عشر.

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