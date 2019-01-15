كين يغيب حتى مارس بسبب إصابة بالكاحل

قال نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي إن مهاجمه هاري كين سيغيب عن الملاعب حتى مارس/ آذار المقبل بعد أن أصيب في الكاحل خلال مباراة فريقه مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

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