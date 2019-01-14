بعد إحرازه الهدف رقم 400.. ميسي يؤكد أسطورته

لا يزال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يضفي المزيد من النمو والازدهار على أسطورته منذ اللحظة التي سجل فيها هدفه الافتتاحي وهو في الـ 17 من العمر.

والآن يبلغ ميسي الـ 31 من العمر، وهو وقت جيد ومناسب لبلوغ الهدف رقم 400 في الليغا، وهو الهدف الذي سجله أمس الأحد في مرمى إيبار بعد تلقيه تمريرة من زميله الأوروغواياني لويس سواريز.

رحلة الهدف رقم 400

برشلونة فاز أمس 3- صفر على إيبار في الدوري الإسباني، وسجل أهدافه كل من ليونيل ميسي (هدف) ولويس سواريز (هدفين).

رونالدينيو كان بمثابة الأب الروحي لميسي خلال خطواته الأولى المبهرة في الملاعب الإسبانية، فيما يعد سواريز صديقه المفضل والأقرب، ولكن في حقبة زمنية وصل فيها النجم الأرجنتيني إلى قمة النضج.

أصبح ميسي أكثر مراعاة لحالته البدنية عن أي وقت مضى، وبات يضفي ثقلا واحترافية كبيرة على أسلوب لعبه المميز بطبيعة الحال محتفظا بقدرته الرائعة على تسجيل الأهداف بكل دقة كما كان الحال في أزهى مواسمه مع الساحرة المستديرة، وها هو اليوم يبدأ رحلته للبحث عن الهدف رقم 500.

سجل ميسي حتى الآن في الليغا 327 هدفا بقدمه اليسرى الاستثنائية والتي أحرز بها هدفه أمس في مرمى إيبار، وهي نفس القدم التي أخفق في تسجيل هدف ثان بها في نفس اللقاء من فرصة سانحة قلما يخطئ هذا اللاعب الكبير في استغلالها.

بدا ميسي في مباراة أمس وكأنه غير مرتاح للضغط الكبير الذي كان يتعرض له من قبل لاعبي الفريق المنافس، ولكنه ورغم ذلك ارتدى ثوب التألق كما هي عادته دائما حتى في أسوأ أيامه التي يغيب عنه التوفيق فيها.

أما القدم اليمنى للنجم الأرجنتيني فقد هزت شباك منافسيه في 58 مناسبة، يضاف إلى ذلك 14 هدفا أخرين بالرأس وهدفا وحيدا باليد يحمل ذكريات سيئة كون برشلونة قد خسر لقب الليغا في ذلك الموسم (2007).

بلغ متوسط أهداف ميسي في المباريات الـ 435 التي خاضها في الليغا 0.92 هدفا في كل لقاء، وهو رقم خرافي لا يمكن أن يعقله هؤلاء الذين ولدوا وعاشوا في حقبة زمنية قبل ظهور المعجزة الأرجنتينية.

صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: العالم مدين بالشكر لميسي الذي جعل المستحيل في كرة القدم شيئا سهلا (رويترز)

أرقام تذهب العقول