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شاهد: صلاح يبقي ليفربول في الصدارة بهدف في برايتون

12/1/2019

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مستضيفه برايتون 1-صفر بهدف من ركلة جزاء ليواصل ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

التفاصيل:
  • انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد أداء متواضع من الفريقين.
  • بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، تمكن صلاح من تسجيل هدف ليفربول الوحيد من ركلة جزاء عقب عرقلة باسكال جروس له بعد أداء أنيق للدولي المصري داخل منطقة الجزاء.
  • اقترب ليفربول من هز الشباك مجددا مرتين وتصدى الحارس ديفيد بوتون لمحاولتين من روبرتو فيرمينو وصلاح قرب نهاية المباراة.
  • بهذا الفوز يرفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة من 22 مباراة متقدما بفارق سبع نقاط عن مانشستر سيتي أقرب منافسيه الذي يلعب الإثنين.
  • ليفربول سيستضيف كريستال بالاس الأسبوع القادم فيما يحل برايتون ضيفا على مانشستر يونايتد.
المصدر : رويترز
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