شاهد: صلاح يبقي ليفربول في الصدارة بهدف في برايتون

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مستضيفه برايتون 1-صفر بهدف من ركلة جزاء ليواصل ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

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