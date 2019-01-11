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الشرطة تطلب الحمض النووي لرونالدو على خلفية اتهام بالاغتصاب

كريستيانو رونالدو قبل لقاء يوفنتوس سمبادوريا- 29 ديسمبر
كريستيانو رونالدو قبل لقاء يوفنتوس سمبادوريا- 29 ديسمبر
11/1/2019

طلبت شرطة ولاية نيفادا رسميا من السلطات الإيطالية الحصول على عينة من الحمض النووي للنجم كريستيانو رونالدو في إطار تحقيق في اتهامه باغتصاب امرأة قبل عشر سنوات في لاس فيغاس.

ما القضية؟
  • تفجرت قضية رونالدو في سبتمبر/ أيلول 2018 عندما رفعت كاثرين مايورغا دعوى قضائية على رونالدو في محكمة كلارك الجزئية في نيفادا متهمةً إياه باغتصابها في فندق بلاس فيغاس عام 2009 ودفعه 375 ألف دولار لها مقابل صمتها.
  • قال محامو مايورغا في سبتمبر/ أيلول إنها تسعى الآن للحصول على تعويض قيمته 200 ألف دولار وفسخ اتفاق عدم الإفصاح الذي قالوا إنه تم إجبارها على توقيعه من قبل "متخصصين في حماية السمعة الشخصية استأجرهم" نجم كرة القدم.
  • رونالدو قال على تويتر بعد رفع الدعوى إن "ضميره المرتاح" سيسمح له "بأن ينتظر بطمأنينة نتائج أي تحقيقات".
  • نسبت صحيفة (وول ستريت جورنال) أمس إلى مصدر لم تسمه في جهاز لإنفاذ القانون مطلع على القضية القول إن السلطات في لاس فيغاس أرسلت مذكرة إلى السلطات القضائية في إيطاليا للحصول على عينة من الحمض النووي لجناح فريق يوفنتوس وقائد منتخب البرتغال.
  • الصحيفة قالت إن المحققين يرغبون في معرفة ما إذا كانت عينة الحمض النووي لرونالدو متوافقة مع عينة عُثر عليها في فستان مايورغا الذي يخص امرأة أخرى.
  • تعقيبا على طلب من رويترز للاستفسار بشأن التقرير قالت لورا ميلتزر -متحدثة باسم شرطة لاس فيغاس في رد بالبريد الإلكتروني إن الإدارة "تتخذ نفس الخطوات في هذه القضية مثل أي قضية اعتداء جنسي أخرى لتسهيل الحصول على دليل الحمض النووي. يمكننا تأكيد أننا قدمنا طلبا رسميا إلى السلطات الإيطالية".
  • بيتر كريستيانسن محامي رونالدو قال "السيد رونالدو طالما أكد مثلما أكد اليوم أن ما حدث في لاس فيغاس عام 2009 كان بالتراضي لذا فليس غريبا أن يكون الحمض النووي موجودا وليس مفاجئا أن تطلب الشرطة هذا الطلب الأساسي كجزء من تحقيقها".
  • النجم رونالدو (33 عاما)، الذي يُعتبر على نطاق واسع واحدا من أعظم لاعبي كرة القدم على مر العصور أكد أنه بريء من تهمة الاغتصاب وقال عبر محاميه في لاس فيغاس يوم الخميس إن اللقاء الجنسي المُثار حوله الاتهام كان بالتراضي.
كاثرين مايورغا رفعت دعوى قضائية تتهم رونالدو بالاغتصاب (مواقع التواصل)

 

المصدر : رويترز
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