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شاهد: سيارة اسعاف تدهس قدم لاعب مصاب في مباراة بالبرازيل

10/1/2019

دهست سيارة إسعاف قدم لاعب مصاب في مباراة لكرة القدم بين فريقي "ترينيداد" و"فلامنغو" في كأس ساو باولو لتحت العشرين عامًا في البرازيل، الأحد الماضي.

كان لاعب فريق ترينيداد ويدعى "بيرناندو"، مستلقيًا على الأرض يعاني من ألم في الظهر عندما تم استدعاء سيارة الإسعاف.

لكن سائق السيارة دهس قدم اللاعب بمرور أحد الإطارات فوقها بالخطأ عند مقاربته، وأكمل بيرناندو اللعب بعد ذلك دون أن يشتكي من أي ألم في قدمه.

يذكر أن كأس ساو باولو أشهر مسابقات البرازيل الكروية لعمر تحت عشرين عامًا، وينظم من قبل اتحاد ساو باولو ويعقد في يناير/كانون ثان بمشاركة 120 لاعبًا في هذه النسخة من المنافسات.

المصدر : أسوشيتد برس
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