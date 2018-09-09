صافرات استهجان إنجليزية ضد "راموس" بسبب محمد صلاح

أطلقت الجماهير الإنجليزية صافرات الاستهجان ضد الإسباني سيرخيو راموس خلال المواجهة التي جمعت بين منتخبي إنجلترا وإسبانيا في الجولة الأولى لبطولة دوري الأمم الأوربية لكرة القدم.

ماذا حدث:

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، أطلقت الجماهير الإنجليزية صافرات الاستهجان ضد راموس بسبب تدخله العنيف ضد محمد صلاح خلال لقاء ريال مدريد وليفربول بنهائي دوري أبطال أوربا في شهر مايو/أيار الماضي.

الجماهير أطلقت صافرات الاستهجان مع كل لمسة لمدافع المنتخب الإسباني.

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