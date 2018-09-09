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صافرات استهجان إنجليزية ضد "راموس" بسبب محمد صلاح

راموس تعمد الخشونة مع صلاح خلال لقاء ريال مدريد وليفربول بنهائي دوري أبطال أوربا في الموسم المنصرم
راموس تعمد الخشونة مع صلاح خلال لقاء ريال مدريد وليفربول بنهائي دوري أبطال أوربا في الموسم المنصرم
9/9/2018

أطلقت الجماهير الإنجليزية صافرات الاستهجان ضد الإسباني سيرخيو راموس خلال المواجهة التي جمعت بين منتخبي إنجلترا وإسبانيا في الجولة الأولى لبطولة دوري الأمم الأوربية لكرة القدم.

ماذا حدث:
  • ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، أطلقت الجماهير الإنجليزية صافرات الاستهجان ضد راموس بسبب تدخله العنيف ضد محمد صلاح خلال لقاء ريال مدريد وليفربول بنهائي دوري أبطال أوربا في شهر مايو/أيار الماضي.
  • الجماهير أطلقت صافرات الاستهجان مع كل لمسة لمدافع المنتخب الإسباني.

خلفية:

  • أدى التدخل العنيف من جانب راموس ضد صلاح خلال لقاء ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي بنهائي دوري أبطال أوربا في الموسم المنصرم إلى خروج صلاح من المباراة بسبب الإصابة في كتفه وغيابه عن الملاعب لفترة طويلة، كما أثرت الإصابة على مشاركة صلاح مع المنتخب المصري خلال كأس العالم 2018 في روسيا.
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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