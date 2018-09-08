شاهد: صلاح يقود مصر لاكتساح النيجر بسداسية في تصفيات أمم أفريقيا

أحرز محمد صلاح هدفين وصنع مثلهما وأضاع ركلتي جزاء ليقود مصر لفوز ساحق 6-صفر على النيجر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية لكرة القدم.

ورفع صلاح رصيده إلى 39 هدفا في 61 مباراة دولية ليحتل المركز الثالث في قائمة هدافي منتخب مصر عبر العصور بعد حسام حسن (79 هدفا) وحسن الشاذلي (44).

وكانت المباراة مليئة بالأحداث بالنسبة لمهاجم ليفربول والموجود في القائمة المختصرة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم، فحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الأولى لكن محاولته من نقطة الجزاء تصدى لها الحارس كسالي داودا.

وعاد صلاح ليمرر إلى المهاجم مروان محسن غير المراقب داخل منطقة الجزاء ليفتتح التسجيل في الدقيقة 13 ثم ضاعف الظهير الأيسر أيمن أشرف النتيجة بعد سبع دقائق أخرى عقب ابعاد سيء للكرة من دفاع النيجر المتواضع.

وحصلت مصر على ركلة جزاء ثانية احتسبت لصالح الجناح محمود حسن (تريزيجيه)، ونفذ صلاح المحاولة لكن داودا تصدى لها مجددا قبل أن يتابعها مهاجم ليفربول في الشباك محرزا الهدف الثالث.

وجعل المهاجم البديل صلاح محسن النتيجة 4-صفر في الدقيقة 73 بعد تمريرة أخرى من صلاح الذي سجل هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 86 بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من الظهير الأيمن أحمد المحمدي.

وأكمل محمد النني لاعب وسط ارسنال السداسية بتسديدة من عند حافة منطقة الجزاء أبدلت اتجاهها وسكنت الشباك في الدقيقة الأخيرة.

ومنح الفوز بداية جيدة للمدرب المكسيكي خافيير أجيري في ظهوره الأول مع المنتخب المصري.

وبهذا يضع المنتخب المصري أول ثلاث نقاط في رصيده بالمجموعة العاشرة بعد خسارته أمام تونس في الجولة الافتتاحية لمنافسات المجموعة العاشرة في يونيو حزيران من العام الماضي.

وسيصعد بطل ووصيف المجموعة للنهائيات المقرر إقامتها في الكاميرون في الصيف القادم والتي سيشارك فيها 24 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.