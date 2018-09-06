إيقاف كيليان مبابي ثلاث مباريات في الدوري الفرنسي

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم إيقاف اللاعب كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، لثلاث مباريات إثر قيامه بدفع أحد المنافسين.
- دفع مبابي (19عاما) أحد لاعبي الفريق المنافس لفريقه خلال المباراة التي فاز بها باريس سان جيرمان 4 / 2 على نيم أولمبيك مطلع الأسبوع الجاري في الدوري الفرنسي.
- أقدم اللاعب الفرنسي الصاعد على هذا الفعل إثر تدخل عنيف من أحد لاعبي الفريق المنافس عليه وذلك قبيل نهاية المباراة مباشرة.
- نهض نجم باريس سان جيرمان بعد سقوطه على الأرض وتوجه ناحية اللاعب المذكور وقام بدفعه ليشهر له حكم اللقاء البطاقة الحمراء على الفور.
- على إثر العقوبة، سيغيب مبابي عن مباريات النادي الباريسي أمام كل من سانت إتيان وستاد رين وستاد ريمس.