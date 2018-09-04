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رسميا: قطر تستضيف خليجي 24 العام المقبل

قطر تستضيف النسخة الرابعة والعشرين من بطولة كأس الخليج لكرة القدم
قطر تستضيف النسخة الرابعة والعشرين من بطولة كأس الخليج لكرة القدم
4/9/2018

أعلنت اللجنة التنفيذية لاتحاد كأس الخليج العربي (الثلاثاء) استضافة قطر رسميا للنسخة الرابعة والعشرين من بطولة كأس الخليج لكرة القدم العام المقبل.

وهذا أبرز ما جاء في بيان الاتحاد:
  • أكد المجتمعون على إقامة كأس الخليج الـ24 في موعدها بقطر العام القادم 2019.
  • الإعلان جاء خلال اجتماع عقدته اللجنة بمقر الاتحاد بالدوحة.
  • الاجتماع عقد برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم ورئيس اتحاد كأس الخليج العربي.
  • أقر المجتمعون بالإجماع استمرار الشيخ حمد بن خليفة في منصبه كرئيس للاتحاد الخليجي لعامين قادمين واعتماده بأقرب جمعية عمومية.
  • سيتم اعتماد القرار خلال أقرب اجتماع للجمعية العمومية وفقا لما ينص عليه النظام الأساسي للاتحاد الخليجي.
  • كلفت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها الأمانة العامة للاتحاد واللجان العاملة بالقيام بواجباتها.

وكان مقررًا أن تستضيف قطر خليجي 23، قبل أن تتنازل عن حقها في الاستضافة وتوافِق على نقل البطولة الخليجية إلى الكويت بعد تشاور بين قيادتي البلدين.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية
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