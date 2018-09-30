رونالدو ينفي اغتصابه سيدة أمريكية

نفى نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو ادعاء سيدة أمريكية بأنه اغتصبها في أحد فنادق مدينة لاس فيغاس الأمريكية في شهر يونيو/ حزيران عام 2009.

وردا على سؤال من أحد متابعيه، قال رونالدو في مقطع فيديو على صفحته على إنستغرام "لا لا لا لا لا، ما قالوه اليوم غير صحيح، أخبار مزيفة".

وأضاف: "هم يحاولون الاستفادة من اسمي، هذا أمر طبيعي. هم يحاولون الحصول على الشهرة من خلال ذكرهم لاسمي، وهذا جزء من العمل".

وقال رونالدو "أنا رجل سعيد، وكل شيء على ما يرام".

واتهمت السيدة، وتدعى كاثرين مايروغا، في حوار مع مجلة دير شبيغل الألمانية نجم فريق يوفنتوس الإيطالي باغتصابها في أحد فنادق مدينة لاس فيغاس الأمريكية في شهر يونيو/ حزيران عام 2009.

وقالت المجلة الألمانية إن رونالدو ومايروغا توصلا إلى اتفاق لضمان صمتها مقابل حصولها على 375 ألف دولار.

وقالت دير شبيغل إن ليزلي مارك ستوفال محامية السيدة مايروغا رفعت دعوى مدنية لإعلان إبطال اتفاق عدم الإفشاء.

ونفى محامي رونالدو هذه المزاعم وقال إن تقرير المجلة الألمانية غير قانوني وأنه سيرفع دعوى للتعويض عن الأضرار المعنوية التي لحقت بموكله.