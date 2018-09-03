الفيفا يرشح صلاح للمنافسة على لقب أفضل لاعب في العالم

سيتنافس النجم المصري محمد صلاح على جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب في العالم.
لماذا محمد صلاح؟
- المصري محمد صلاح هو هداف ليفربول والدوري الإنجليزي للموسم الماضي.
- أحزر صلاح لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم الفائت.
- اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم محمد صلاح أحسن لاعب في أفريقيا العام الماضي.
- قاد صلاح منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم بعد 28 عاما من الغياب.
منافسة ثلاثية:
- أعلن "فيفا" عبر موقعه على الإنترنت (الاثنين) أن صلاح، هداف ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، سينافس رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي ومودريتش نجم ريال مدريد على الجائزة.
- تنافس هذا الثلاثي قبل أيام على جائزة أفضل لاعب في أوربا.
- توج مودريتش أفضل لاعب في أوربا مع ريال مدريد.
- قاد مودريتش منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم 2018 في روسيا.
من لا يحب صلاح؟
وصف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، بأنه موهبة فذة وشخصية جذابة ويتمتع بسلوك متواضع وطبيعة بسيطة.
وجاء في تقرير الفيفا قبل أيام:
- بتفوقه على المدافعين وإبهاره المشجعين بحركاته السريعة، أثار صلاح إعجاب الجميع من القاهرة إلى كاليفورنيا.
- بفضل مهاراته وهو يشقّ طريقه لتحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بدأ صلاح يُقارن بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وإن كان يحتاج إلى الكثير من العمل للوصول إلى الانتظام النموذجي للظاهرة الأرجنتينية.
- جزء من جاذبية صلاح يكمن في سلوكه المتواضع وطبيعته البسيطة.
- لمست بشاشته الهادئة قلوب الإنجليز، كما تمتد روابطه مع المجتمع إلى بلده مصر، حيث يموّل مدرسة من بين مشاريع أخرى في قريته، نجريج، شمال القاهرة.
- أصبح محمد صلاح رمزا مصريا مهما، ووصول أحذيته الرياضية إلى المتحف البريطاني يؤكد ذلك.
- غناء الجماهير الإنجليزية باسم صلاح في ملعب آنفيلد يعكس ثقتهم في الملك المصري.