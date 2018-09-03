البث الحي
رياضة

الفيفا يرشح صلاح للمنافسة على لقب أفضل لاعب في العالم

3/9/2018

سيتنافس النجم المصري محمد صلاح على جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب في العالم.

لماذا محمد صلاح؟
  • المصري محمد صلاح هو هداف ليفربول والدوري الإنجليزي للموسم الماضي.
  • أحزر صلاح لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم الفائت.
  • اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم محمد صلاح أحسن لاعب في أفريقيا العام الماضي.
  • قاد صلاح منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم بعد 28 عاما من الغياب.

منافسة ثلاثية:
  • أعلن "فيفا" عبر موقعه على الإنترنت (الاثنين) أن صلاح، هداف ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، سينافس رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي ومودريتش نجم ريال مدريد على الجائزة.
  • تنافس هذا الثلاثي قبل أيام على جائزة أفضل لاعب في أوربا.
  • توج مودريتش أفضل لاعب في أوربا مع ريال مدريد.
  • قاد مودريتش منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم 2018 في روسيا.
من لا يحب صلاح؟

وصف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، بأنه موهبة فذة وشخصية جذابة ويتمتع بسلوك متواضع وطبيعة بسيطة.

وجاء في تقرير الفيفا قبل أيام:

  • بتفوقه على المدافعين وإبهاره المشجعين بحركاته السريعة، أثار  صلاح إعجاب الجميع من القاهرة إلى كاليفورنيا.
  • بفضل مهاراته وهو يشقّ طريقه لتحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بدأ صلاح يُقارن بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وإن كان يحتاج إلى الكثير من العمل للوصول إلى الانتظام النموذجي للظاهرة الأرجنتينية.
  • جزء من جاذبية صلاح يكمن في سلوكه المتواضع وطبيعته البسيطة.
  • لمست بشاشته الهادئة قلوب الإنجليز، كما تمتد روابطه مع المجتمع إلى بلده مصر، حيث يموّل مدرسة من بين مشاريع أخرى في قريته، نجريج، شمال القاهرة.
  • أصبح محمد صلاح رمزا مصريا مهما، ووصول أحذيته الرياضية إلى المتحف البريطاني يؤكد ذلك.
  • غناء الجماهير الإنجليزية باسم صلاح في ملعب آنفيلد يعكس ثقتهم في الملك المصري.
المصدر : وكالات
المزيد من رياضة

محمد صلاح ينشر أول صورة له بعد تعافيه من كورونا

اللاعب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح (موافع التواصل)

وحيدا في المدرجات.. احتفال هستيري لبرازيلي بهدف فريقه (فيديو)

(تويتر)

لاعب يخنق منافسه في مباراة كرة قدم ودية بالأرجنتين (فيديو)

قبض دياز على رقبة لوسيرو بساعده لبضع ثوان فحاول الأخير تخليص نفسه لكنه لم يستطع حتى تدخل المزيد من اللاعبين لفصلهم (موافع التواصل)

مصر.. مرتضى منصور يهاجم أحمد موسى (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

بعد السماح للإسرائيليين.. الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها مسلمة

الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية (غيتي)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

رضيع يسقط من الطابق الثالث عشر في الصين (فيديو)

رضيع ينجو من الموت بعد سقوطه من الطابق ال13 (موافع التواصل)

تركيا.. استقالة حليف تاريخي لأردوغان من منصبه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)