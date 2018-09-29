ماذا يعني قرار إيقاف رئيس نادي الزمالك من قبل الكاف؟

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، (السبت)، إيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري لمدة عام عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم.

التفاصيل:

الكاف منع رئيس الزمالك المصري من مزاولة أي نشاط كروي لمدة عام، وتغريمه 40 ألف دولار.

فرض الكاف العقوبة بسبب إدلاء رئيس الزمالك بتصريحات مسيئة لكل من أحمد أحمد رئيس الكاف وعمرو فهمي سكرتير الكاف.

ألزم الكاف الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هانى أبوريدة، بإبلاغ الزمالك بالعقوبة وتأكيد خضوع رئيس الزمالك لها.

أكد الكاف أحقيته بفرض تلك العقوبات على رئيس الزمالك، وفقا للوائحه وكذلك البحث والمتابعة في ضمان تنفيذ تلك العقوبة.

جاء ذلك عقب اجتماعات المجلس التنفيذي للكاف، والتي استمرت على مدار يومين في مدينة شرم الشيخ المصرية.

يحق لمرتضى منصور، الطعن على القرار، خلال 3 أيام.

من هو مرتضى منصور؟