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ماذا يعني قرار إيقاف رئيس نادي الزمالك من قبل الكاف؟

مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك المصري
مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك المصري
29/9/2018

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، (السبت)، إيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري لمدة عام عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم.

التفاصيل:
  • الكاف منع رئيس الزمالك المصري من مزاولة أي نشاط كروي لمدة عام، وتغريمه 40 ألف دولار.       
  • فرض الكاف العقوبة بسبب إدلاء رئيس الزمالك بتصريحات مسيئة لكل من أحمد أحمد رئيس الكاف وعمرو فهمي سكرتير الكاف.     
  • ألزم الكاف الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هانى أبوريدة، بإبلاغ الزمالك بالعقوبة وتأكيد خضوع رئيس الزمالك لها.
  • أكد الكاف أحقيته بفرض تلك العقوبات على رئيس الزمالك، وفقا للوائحه وكذلك البحث والمتابعة في ضمان تنفيذ تلك العقوبة.
  • جاء ذلك عقب اجتماعات المجلس التنفيذي للكاف، والتي استمرت على مدار يومين في مدينة شرم الشيخ المصرية. 
  • يحق لمرتضى منصور، الطعن على القرار، خلال 3 أيام.
من هو مرتضى منصور؟
  • قاض سابق ومحام مصري تولى رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك.
  • اشتهر منصور بكثرة رفع القضايا وإثارة الجدل.
  • له سجل حافل في المعارك التي لا تتوقف عند حد الوسط الرياضي، بل تتعداه إلى مجالات السياسة والقضاء والإعلام.
  • يُشبهه البعض بنبات "عباد الشمس" الذي يتحرك دائما في اتجاه الأضواء بحثا عن الشهرة.
  • خاض العديد من المعارك، منها معركته الشهيرة مع لاعب كرة القدم السابق أحمد شوبير، ثم معركته مع الإعلامي الساخر باسم يوسف، وصدامه مع عدد من السياسيين والإعلاميين.
  • منصور يخوض معركة شرسة مع رابطة مشجعي نادي الزمالك المعروفة باسم "ألتراس الوايت نايتس"، وكثيرا ما هددهم بالسجن.
المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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