ماذا يعني قرار إيقاف رئيس نادي الزمالك من قبل الكاف؟

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، (السبت)، إيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري لمدة عام عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم.
التفاصيل:
- الكاف منع رئيس الزمالك المصري من مزاولة أي نشاط كروي لمدة عام، وتغريمه 40 ألف دولار.
- فرض الكاف العقوبة بسبب إدلاء رئيس الزمالك بتصريحات مسيئة لكل من أحمد أحمد رئيس الكاف وعمرو فهمي سكرتير الكاف.
- ألزم الكاف الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هانى أبوريدة، بإبلاغ الزمالك بالعقوبة وتأكيد خضوع رئيس الزمالك لها.
- أكد الكاف أحقيته بفرض تلك العقوبات على رئيس الزمالك، وفقا للوائحه وكذلك البحث والمتابعة في ضمان تنفيذ تلك العقوبة.
- جاء ذلك عقب اجتماعات المجلس التنفيذي للكاف، والتي استمرت على مدار يومين في مدينة شرم الشيخ المصرية.
- يحق لمرتضى منصور، الطعن على القرار، خلال 3 أيام.
من هو مرتضى منصور؟
- قاض سابق ومحام مصري تولى رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك.
- اشتهر منصور بكثرة رفع القضايا وإثارة الجدل.
- له سجل حافل في المعارك التي لا تتوقف عند حد الوسط الرياضي، بل تتعداه إلى مجالات السياسة والقضاء والإعلام.
- يُشبهه البعض بنبات "عباد الشمس" الذي يتحرك دائما في اتجاه الأضواء بحثا عن الشهرة.
- خاض العديد من المعارك، منها معركته الشهيرة مع لاعب كرة القدم السابق أحمد شوبير، ثم معركته مع الإعلامي الساخر باسم يوسف، وصدامه مع عدد من السياسيين والإعلاميين.
- منصور يخوض معركة شرسة مع رابطة مشجعي نادي الزمالك المعروفة باسم "ألتراس الوايت نايتس"، وكثيرا ما هددهم بالسجن.