شاهد: ليفربول يحرم تشيلسي من الانتصار بهدف قاتل

حرم فريق ليفربول مضيفه تشيلسي من الخروج فائزًا باللقاء الذي جمع بين الفريقين في الجولة السابعة للدوري الإنجليزي (البريمرليغ) بتسجيله لهدف في الوقت القاتل.

وتعادل ليفربول مع مضيفه تشلسي بهدف لكل منهما في مباراة جاءت مثيرة وسريعة في مجملها من جانب لاعبي الفريقين.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد ليفربول إلى 19 نقطة ليتقاسم الصدارة مع مانشستر سيتي، ويتأخر عنهما تشلسي، الذي لم يخسر هذا الموسم، بنقطتين.

وبحلول الدقيقة 25 بادر تشلسي بالتقدم عن طريق البلجيكي إيدين هازارد الذي تلقى تمريرة بينية لينفرد بحارس ليفربول حيث سدد كرة قوية سكنت الشباك.

وبعد أن كانت المباراة في طريقها لفوز تشلسي بالنقاط الثلاث، جاء الهدف القاتل لليفربول في الدقيقة 89 عن طريق دانيل ستوريدج إثر تسديدة قوية سكنت الشباك، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.