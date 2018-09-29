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شاهد: ليفربول يحرم تشيلسي من الانتصار بهدف قاتل

29/9/2018

حرم فريق ليفربول مضيفه تشيلسي من الخروج فائزًا باللقاء الذي جمع بين الفريقين في الجولة السابعة للدوري الإنجليزي (البريمرليغ) بتسجيله لهدف في الوقت القاتل.

وتعادل ليفربول مع مضيفه تشلسي بهدف لكل منهما في مباراة جاءت مثيرة وسريعة في مجملها من جانب لاعبي الفريقين.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد ليفربول إلى 19 نقطة ليتقاسم الصدارة مع مانشستر سيتي، ويتأخر عنهما تشلسي، الذي لم يخسر هذا الموسم، بنقطتين.

وبحلول الدقيقة 25 بادر تشلسي بالتقدم عن طريق البلجيكي إيدين هازارد الذي تلقى تمريرة بينية لينفرد بحارس ليفربول حيث سدد كرة قوية سكنت الشباك.

وبعد أن كانت المباراة في طريقها لفوز تشلسي بالنقاط الثلاث، جاء الهدف القاتل لليفربول في الدقيقة 89 عن طريق دانيل ستوريدج إثر تسديدة قوية سكنت الشباك، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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