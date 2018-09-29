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شاهد: رونالدو يساهم في أهداف يوفنتوس الثلاثة في الفوز على نابولي

29/9/2018

ساهم كريستيانو رونالدو في جميع أهداف يوفنتوس الثلاثة إذ حول بطل الدوري الإيطالي تأخره بهدف إلى فوز 3-1 على نابولي اليوم السبت ليحافظ على بدايته المثالية هذا الموسم.

ومنح دريس ميرتنز التقدم لنابولي في الدقيقة العاشرة قبل أن يرسل رونالدو تمريرة عرضية متقنة إلى ماريو مانزوكيتش ليدرك التعادل بضربة رأس في الدقيقة 26.

وهز مانزوكيتش الشباك مرة أخرى بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني عندما تابع تسديدة رونالدو المرتدة من القائم وحول المدافع ليوناردو بونوتشي ضربة رأس من رونالدو داخل المرمى في الدقيقة 76.

وأكمل نابولي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ماريو روي لحصوله على الإنذار الثاني.

ويملك يوفنتوس الساعي للقبه الثامن على التوالي 21 نقطة من سبع مباريات متقدما بست نقاط على نابولي صاحب المركز الثاني ووصيف البطل في الموسم الماضي.

المصدر : وكالات
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