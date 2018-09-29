رونالدو عن هدف صلاح: دعونا لا نكذب على أنفسنا

علق البرتغالي كريستيانو رونالدو على فوز النجم المصري محمد صلاح بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم في موسم 2017/2018.

وقال رونالدو في مقطع فيديو على حسابه بإنستغرام إن صلاح يستحق الفوز، وإن هدفه كان جيدا، لكنه أضاف "لنكن صريحين، دعونا لا نكذب على أنفسنا، هدفي كان الأفضل".

كما هنأ رونالدو الكرواتي لوكا مودريتش بفوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم.

وقال رونالدو "لم يخب أملي، الحياة هي كذلك، تفوز في بعض الأحيان وتخسر في أخرى، ما يهمني هو أنني خلال 15 عاماً من مسيرتي، تمكنت من الحفاظ على المستويات نفسها من الأداء".

وكان هدف رونالدو في مرمى يوفنتوس قد تنافس مع هدف صلاح في إيفرتون بجانب أهداف أخرى في مسابقة أفضل هدف في الموسم، لكن صلاح حسم النتيجة لصالحه بتصويت الجمهور.

وكان رونالدو قد غاب عن حفل "فيفا" الذي أعلنت فيه جوائز الأفضل خلال العام.