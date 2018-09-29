البث الحي
رياضة

رونالدو عن هدف صلاح: دعونا لا نكذب على أنفسنا

رونالدو: لنكن صريحين، دعونا لا نكذب على أنفسنا، هدفي كان الأفضل
رونالدو: لنكن صريحين، دعونا لا نكذب على أنفسنا، هدفي كان الأفضل
29/9/2018

علق البرتغالي كريستيانو رونالدو على فوز النجم المصري محمد صلاح بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم في موسم 2017/2018.

وقال رونالدو في مقطع فيديو على حسابه بإنستغرام إن صلاح يستحق الفوز، وإن هدفه كان جيدا، لكنه أضاف "لنكن صريحين، دعونا لا نكذب على أنفسنا، هدفي كان الأفضل".

كما هنأ رونالدو الكرواتي لوكا مودريتش بفوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم.

وقال رونالدو "لم يخب أملي، الحياة هي كذلك، تفوز في بعض الأحيان وتخسر في أخرى، ما يهمني هو أنني خلال 15 عاماً من مسيرتي، تمكنت من الحفاظ على المستويات نفسها من الأداء".

وكان هدف رونالدو في مرمى يوفنتوس قد تنافس مع هدف صلاح في إيفرتون بجانب أهداف أخرى في مسابقة أفضل هدف في الموسم، لكن صلاح حسم النتيجة لصالحه بتصويت الجمهور.

وكان رونالدو قد غاب عن حفل "فيفا" الذي أعلنت فيه جوائز الأفضل خلال العام.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
المزيد من رياضة

محمد صلاح ينشر أول صورة له بعد تعافيه من كورونا

اللاعب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح (موافع التواصل)

وحيدا في المدرجات.. احتفال هستيري لبرازيلي بهدف فريقه (فيديو)

(تويتر)

لاعب يخنق منافسه في مباراة كرة قدم ودية بالأرجنتين (فيديو)

قبض دياز على رقبة لوسيرو بساعده لبضع ثوان فحاول الأخير تخليص نفسه لكنه لم يستطع حتى تدخل المزيد من اللاعبين لفصلهم (موافع التواصل)

مصر.. مرتضى منصور يهاجم أحمد موسى (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

بايدن يتقدم خطوة رئيسية نحو توليه الرئاسة ويكشف أولويات أول 100 يوم

يعني قرار البيت الأبيض أن بايدن سيتمكن من الاطلاع على أحدث معلومات أجهزة المخابرات بشأن تهديدات الأمن القومي في جميع أنحاء العالم (الفرنسية)

تركيا تحذر اليونان من إجراء مناورات عسكرية

سفينة حربية تابعة للقوات البحرية التركية (رويترز)

هدية الوداع من ترمب.. نتنياهو يعد جاسوسا إسرائيليا سابقا في أمريكا بحياة رغدة (فيديو)

نتنياهو يعد بولارد الجاسوس السابق في أمريكا بحياة رغدة (رويترز)