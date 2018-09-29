امرأة أمريكية تتهم كريستيانو رونالدو باغتصابها

قال محامو نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالد (الجمعة) إنهم سيقاضون مجلة ألمانية لنشرها خبرا تتهم فيه امرأة أمريكية رونالدو باغتصابها عام 2009.

ما القصة؟

مجلة دير شبيغل الألمانية نشرت تقريرا، اتهمت فيه امرأة أمريكية تدعى كاثرين مايورغا (34 عاما) كريستيانو رونالدو باغتصابها في أحد فنادق لاس فيغاس.

السيدة الأمريكية قالت إن رونالدو دفع لها 375 ألف دولار حتى لا تفضح القضية.

مايورغا قالت للمجلة الألمانية إنها لم تعد تشعر بأنها ملتزمة باتفاق عدم الإفصاح لأنها تعاني من عواقب تلك الليلة قبل تسع سنوات.

أضافت "عانيت من هزات خطيرة. ومرة أخرى أتهمه بالاغتصاب. أنا ألومه وألوم نفسي بسبب التوقيع على اتفاق عدم الإفصاح هذا.

تصريحات مارك ستوفال محامي كاثرين مايورغا لمجلة دير شبيغل:

الواقعة تعود إلى شهر يونيو/ حزيران 2009، وحدثت في غرفة بأحد فنادق لاس فيغاس.

رونالدو ومايورغا توصلا لاتفاق بعيدا عن القضاء تعهدت مايورغا بمقتضاه بالتكتم على ما حدث ودفع رونالدو لها 375 ألف دولار.

قمت برفع دعوى مدنية لإبطال اتفاق عدم الافصاح بين الطرفين.

الهدف من هذه الدعوى هو أن يكون كريستيانو رونالدو مسؤولا بشكل كامل أمام محكمة مدنية عن الأضرار التي سببها لكاثرين مايورغا ونتائج تلك الأضرار.

وقال محامو كريستيانو رونالدو سيقاضون دير شبيغل بسبب نشرها لتقرير "ينتهك القانون".

أبرز ما جاء في بيان كريستيان شيرتس محامي رونالد:

التقرير يثير الشبهات بطريقة غير مقبولة بما يمثل انتهاكا للخصوصية.

سأسعى للحصول على تعويض من دير شبيغل عن "الأضرار المعنوية المترتبة على هذا الانتهاك الذي يعتبر أحد أخطر الانتهاكات ضد الحقوق الشخصية في السنوات الأخيرة.

رد ألفريد فاينتسيرل نائب رئيس تحرير مجلة دير شبيغل الألمانية:

إن دير شبيغل كتبت مرارا وتكرارا لفريق رونالدو من الإداريين والمحاميين بشأن هذه الادعاءات قبل نشر التقرير.

أرسلنا أسئلة مكتوبة لم نتلق إجابات عليها. لم يرفع علينا أحد قضية من قبل بشأن تقارير نشرناها عن رونالدو.

واختير رونالدو، وهو واحد من أبرز الرياضيين في العالم، كأفضل لاعب كرة قدم في العالم خمس مرات وانتقل لصفوف يوفنتوس الإيطالي من ريال مدريد هذا الصيف مقابل 100 مليون يورو. ورفض النادي الإيطالي التعليق على تقرير دير شبيغل.