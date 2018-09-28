برلسكوني يعود إلى كرة القدم

عاد رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني إلى عالم كرة القدم من جديد وذلك بعد أكثر من عام بقليل من بيع نادي ميلان.

تفاصيل الصفقة

اشترى برلسكوني نادي مونزا الذي يتنافس في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي.

أعلنت شركة "فينينفيست" القابضة التي يمتلكها برلسكوني، شراء النادي اليوم الجمعة في صفقة قيمتها ثلاثة ملايين يورو (3.5 مليون دولار).

سيتولى أدريانو غالياني، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي لنادي ميلان لفترة طويلة، مسؤولية إدارة ناي مونزا الذي لم يسبق له الصعود إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

تاريخ حافل