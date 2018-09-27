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الأخبار اللبنانية: مدير المخابرات المصرية تعهد لآل الشيخ بعدم إهانته في الملاعب

تركي آل الشيخ, رئيس الهيئة العامة للرياضة بالسعودية
تركي آل الشيخ, رئيس الهيئة العامة للرياضة بالسعودية
27/9/2018

نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن مصادر قولها إن مدير المخابرات العامة المصرية عباس كامل اجتمع برئيس هيئة الرياضة السعودية لإقناعه بالعدول عن الانسحاب من الاستثمار الرياضي في مصر.

التفاصيل:

  • قالت الصحيفة (الأربعاء) إنها علمت من مصادر مطلعة أن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية والمستشار بالديوان الملكي، اجتمع مع مسؤولين مصريين في نيويورك هذا الأسبوع، بعد واقعة سبه بألفاظ نابية من قبل آلاف المشجعين في مباراة أخيرة للنادي الأهلي.
  • أضافت أن مدير المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل كان في مقدمة المسؤولين الذين التقاهم آل الشيخ في نيويورك، حيث نجح كامل في إقناع آل الشيخ بعدم الانسحاب من الاستثمار الرياضي في مصر.
  • وبحسب مصادر الصحيفة فقد طلب كامل من آل الشيخ تهدئة اللغة التي يستخدمها في مواقع التواصل الاجتماعي، وشدد على أنه لن يسمح بإهانته أو إهانة والدته في أيّ مباريات مقبلة.

خلفية:

  • صعد اسم تركي آل الشيخ في الساحة الرياضية في مصر بقوة منذ العام الماضي بإعلان تعيينه رئيسا شرفيا للنادي الأهلي.
  • تسببت تدخلات آل الشيخ في الرياضة المصرية في انتقادات واسعة له أسفرت عن انسحابه من الرئاسة الشرفية للأهلي واستحواذه على نادي الأسيوطي، ودعمه بالعديد من الصفقات، قبل أن يغير اسمه إلى بيراميدز.
  • أثار آل الشيخ غضب جماهير الكرة المصرية مرارا بتدخلاته في الأندية وصفقات انتقال اللاعبين.
  • تعرض آل الشيخ لهتافات مناهضة له بألفاظ نابية على هامش مباراة الأهلي مع نادي حوريا الغيني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت مساء السبت وانتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة.
  • قال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إن العديد من المشجعين البارزين للنادي الأهلي تعرضوا للاعتقال عقب المباراة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام
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