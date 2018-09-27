الأخبار اللبنانية: مدير المخابرات المصرية تعهد لآل الشيخ بعدم إهانته في الملاعب

تعرض آل الشيخ لهتافات مناهضة له بألفاظ نابية على هامش مباراة الأهلي مع نادي حوريا الغيني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت مساء السبت وانتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة.