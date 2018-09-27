ألمانيا تفوز باستضافة البطولة الأوربية "يورو 2024"

فازت ألمانيا بحق استضافة نهائيات كأس الأمم الأوربية "يورو 2024" اليوم الخميس، بعد تفوق ملفها على الملف التركي.

ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوربي لكرة القدم قال إن ألمانيا ستستضيف نهائيات بطولة أوربا 2024 بعد تصويت في اللجنة التنفيذية.

كانت ألمانيا وتركيا المرشحتان فقط لاستضافة البطولة المكونة من 24 فريقا.

التصويت جرى اليوم في مقر الاتحاد الأوربي (يويفا) بمدينة نيون السويسرية.

أسدلت اللجنة التنفيذية لليويفا، الستار بذلك على المنافسة الشرسة بين الملفين على استضافة يورو 2024 من خلال عملية التصويت التي أجريت اليوم وسبقها الاستعراض النهائي للملفين.

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