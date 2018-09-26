مسؤولو مونديال قطر يستعدون لإطلاق مبادرة عالمية تعني باللاجئين والمهجرين

أعلن حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن استعدادات قطر لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم عن جهود لإطلاق مبادرة عالمية تعنى باللاجئين والمهجرين.

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