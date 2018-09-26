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شاهد: هزيمة صاعقة لبرشلونة أمام ليغانيس بالدوري الإسباني

26/9/2018

تعرض برشلونة لأول خسارة هذا الموسم من الدوري الإسباني 2-1 أمام ليغانيس المتعثر في الدوري الإسباني لكرة القدم.

  • استقبل حامل اللقب هدفين في غضون دقيقة واحدة من الفريق الذي دخل اللقاء وهو في المركز الأخير بنقطة واحدة.
  • وضع فيليب كوتينيو برشلونة في المقدمة في الدقيقة 12 بتسديدة رائعة بعد تمريرة ليونيل ميسي في انطلاقة قوية لبرشلونة، الذي بدأ اللقاء بوجود خوردي ألبا ولويس سواريز على مقاعد البدلاء.
  • بدا أن برشلونة يتحكم في اللقاء دون عناء لكن المباراة انقلبت رأسا على عقب عندما أدرك المغربي نبيل الزهر التعادل من ضربة رأس في الدقيقة 52 ثم وضع أوسكار رودريغيز أصحاب الضيافة في المقدمة بعد نحو 60 ثانية.
  • تصدى ايفان كويار حارس ليغانيس ببراعة لمحاولة مزدوجة من كوتينيو وإيفان راكيتيتش قرب المرمى في الدقائق الأخيرة ليحافظ ليغانيس على أول انتصار له أمام برشلونة في دوري الأضواء.
  • يبقى برشلونة في الصدارة لكنه قد يتراجع بفارق ثلاث نقاط خلف ريال مدريد إذا فاز الأخير على اشبيلية.
المصدر : رويترز
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