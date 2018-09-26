أردوغان: العنصرية دفعت أوزيل لاعتزال اللعب مع منتخب ألمانيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الهجمات العنصرية التي تعرض لها اللاعب الألماني ذو الأصول التركية مسعود أوزيل، دفعته إلى اعتزال اللعب مع منتخب بلاده.

وأوضح أردوغان، في مقابلة مع مجموعة "فونكا" الإعلامية الألمانية، أنّ على اللاعبين أن يتصرفوا بملء إرادتهم الحرة.

تصريحات أردوغان:

أوزيل لم يترك اللعب مع المنتخب الألماني دون سبب، وأي لاعب يتعرض لهجمات عنصرية مماثلة لتلك التي تعرض لها أوزيل، سيصدر عنه رد الفعل نفسه.

العبارة التي قالها أوزيل عقب اعتزاله اللعب دولياً (أكون ألمانيا عندما نكسب مباراة، بينما يصفونني بالمهاجر عندما نخسر)، تلخّص بشكل واضح مدى التمييز العنصري الذي يطال لاعبي كرة القدم في ألمانيا.

أردوغان علق على الصورة التي جمعته بمجموعة من اللاعبين بينهم أوزيل في العاصمة البريطانية لندن قائلا: "هؤلاء اللاعبون لم يفعلوا شيئاً يستوجب الندم، فكما تعلمون فإنّ النجم الألماني السابق لوثر ماتيوس التقى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإنني أحزن على من ينتقد أوزيل من أجل تلك الصورة".

أردوغان دعا إلى التكاتف والتضامن في مكافحة ظاهرة التمييز العنصري.

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