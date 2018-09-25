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مدرب برشلونة: ميسي الأفضل رغم فوز مودريتش بالجائزة

ثنائية ليونيل ميسي قادت برشلونة للفوز بثلاثية على ألافيس
ثنائية ليونيل ميسي قادت برشلونة للفوز بثلاثية على ألافيس
25/9/2018

قال إرنستو بالبيردي مدرب برشلونة لكرة القدم إن لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي كان أجدر بالفوز بجائزة "أفضل لاعب في العالم" من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

  • اختير لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد كأفضل لاعب في 2018 في حفل مبهر أقيم الليلة الماضية في لندن في غياب ميسي الذي خرج من القائمة المختصرة للمرشحين التي ضمت أيضا كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح.
  • بالبيردي: ميسي كان يجب أن يتوج بالجائزة منتقدا زيادة الجوائز الفردية في كرة القدم.
  • بالبيردي: لكل شخص وجهة نظر وهذا رأيي، بالنسبة لنا فإن ليو هو أفضل لاعب في العالم. إنها جائزة تسمى "الأفضل" وغاب عنها اللاعب الذي نعتبره أفضل لاعب في العالم. مودريتش لاعب رائع وقدم موسما متميزا.
  • بالبيردي: كرة القدم رياضة لكنها تتحول شيئا فشيئا إلى نوع من التجارة الاستعراضية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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