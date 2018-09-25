البث الحي
رياضة

تعرف على مسيرة لوكا مودريتش الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم

لوكا مودريتش يفوز بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم
لوكا مودريتش يفوز بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم
25/9/2018

فيما يلي حقائق عن الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الذي نال جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لأفضل لاعب في العالم 2018 الاثنين.

  • ولد في التاسع من سبتمبر/أيلول 1985 في زادار الكرواتية
  • بدأ اللعب في قطاع الناشئين في نادي زادار في 1996.
  • انضم إلى دينامو زغرب في 2002.
  • خاض أول مباراة دولية مع كرواتيا أمام الأرجنتين وديا في 2006.
  • انضم إلى توتنهام في 2008 مقابل 16.5 مليون جنيه استرليني (21.64 مليون دولار).
  • انضم إلى ريال مدريد في 2012 مقابل 30 مليون جنيه استرليني بحسب تقارير وسائل إعلام.
البطولات التي حصل عليها:

على مستوى الأندية:

  • الدوري الكرواتي أعوام 2006 و2007 و2008 مع دينامو زغرب.
  • الدوري الاسباني مع ريال مدريد في 2017 ودوري الأبطال في 2014 و2016 و2017 و2018 وكأس ملك اسبانيا 2014.

الجوائز الفردية:

  • أفضل لاعب في كرواتيا أعوام 2007 و2008 و2011 و2014 و2016 و2017.
  • جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في كأس العالم 2018.
  • أفضل لاعب في أوربا لموسم 2017-2018.
  • جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم 2018.
المصدر : رويترز
المزيد من رياضة

محمد صلاح ينشر أول صورة له بعد تعافيه من كورونا

اللاعب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح (موافع التواصل)

وحيدا في المدرجات.. احتفال هستيري لبرازيلي بهدف فريقه (فيديو)

(تويتر)

لاعب يخنق منافسه في مباراة كرة قدم ودية بالأرجنتين (فيديو)

قبض دياز على رقبة لوسيرو بساعده لبضع ثوان فحاول الأخير تخليص نفسه لكنه لم يستطع حتى تدخل المزيد من اللاعبين لفصلهم (موافع التواصل)

مصر.. مرتضى منصور يهاجم أحمد موسى (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

سعرها 10 آلاف دولار.. اليابان تكافح فيروس كورونا بالأقنعة الفاخرة (فيديو)

(الجزيرة)

هدية الوداع من ترمب.. نتنياهو يعد جاسوسا إسرائيليا سابقا في أمريكا بحياة رغدة (فيديو)

نتنياهو يعد بولارد الجاسوس السابق في أمريكا بحياة رغدة (رويترز)

بايدن يتقدم خطوة رئيسية نحو توليه الرئاسة ويكشف أولويات أول 100 يوم

يعني قرار البيت الأبيض أن بايدن سيتمكن من الاطلاع على أحدث معلومات أجهزة المخابرات بشأن تهديدات الأمن القومي في جميع أنحاء العالم (الفرنسية)