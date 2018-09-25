تركي آل الشيخ يقرر الانسحاب من الاستثمار الرياضي في مصر

أعلنت قناة "بيراميدز" الرياضية أن تركي آل الشيخ المستشار بالديوان الملكي السعودي ورئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، اتخذ قرارا نهائيا بالانسحاب من الاستثمار الرياضي في مصر.

التفاصيل:

لاحقا أعلنت قناة بيراميدز على صفحتها الرسمية: "عاجل ورسميا.. المستشار تركي آل الشيخ يكرر الانسحاب من الاستثمار الرياضي في مصر".

أكدت القناة عبر حسابها على تويتر أن نادي بيراميدز سيبقى تحت تصرف الثلاثي حسام البدري وهادي خشبة وأحمد حسن.

نشرت القناة نقلا عن تركي آل الشيخ قائلا: "كل رجل في بيراميدز في ذمتي".

https://twitter.com/pyramids_tv/status/1044380118695718913?ref_src=twsrc%5Etfw

أضافت القناة أن آل الشيخ "سيجلب عقود احتراف للاعبي بيراميدز وعقودا للعاملين بالقناة".

وجه رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور دعوة إلى تركي آل الشيخ إلى استكمال استثماره الرياضي في مصر.

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