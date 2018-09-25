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تركي آل الشيخ يقرر الانسحاب من الاستثمار الرياضي في مصر

تركي آل الشيخ, رئيس الهيئة العامة للرياضة بالسعودية
تركي آل الشيخ, رئيس الهيئة العامة للرياضة بالسعودية
25/9/2018

أعلنت قناة "بيراميدز" الرياضية أن تركي آل الشيخ المستشار بالديوان الملكي السعودي ورئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، اتخذ قرارا نهائيا بالانسحاب من الاستثمار الرياضي في مصر.

التفاصيل:

  • لاحقا أعلنت قناة بيراميدز على صفحتها الرسمية: "عاجل ورسميا.. المستشار تركي آل الشيخ يكرر الانسحاب من الاستثمار الرياضي في مصر".
  • أكدت القناة عبر حسابها على تويتر أن نادي بيراميدز سيبقى تحت تصرف الثلاثي حسام البدري وهادي خشبة وأحمد حسن.
  • نشرت القناة نقلا عن تركي آل الشيخ قائلا: "كل رجل في بيراميدز في ذمتي".

https://twitter.com/pyramids_tv/status/1044380118695718913?ref_src=twsrc%5Etfw

  • أضافت القناة أن آل الشيخ "سيجلب عقود احتراف للاعبي بيراميدز وعقودا للعاملين بالقناة".
  • وجه رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور دعوة إلى تركي آل الشيخ إلى استكمال استثماره الرياضي في مصر.
خلفيات:
  • تعرض تركي لهتافات مناهضة له بألفاظ نابية على هامش مباراة الأهلي مع نادي حوريا الغيني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت مساء السبت وانتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة.
  • هتافات جماهير النادي الأهلي جاءت عقب أيام من أزمة مع علاء نبيل مدرب المقاولون العرب الذي هاجم نادي بيراميدز ومالكه عقب خسارته في الجولة الماضية (0-1).
  • صدحت الجماهير بهتافات تطالب النظام المصري بالإفراج آلاف المعتقلين بالسجون إلى جانب زملائهم من روابط الأولتراس.
  • تركي آل الشيخ استحوذ على نادي الأسيوطي ودعمه بالعديد من الصفقات، قبل أن يغير اسمه إلى بيراميدز.
  • جماهير الكرة في مصر دعت إلى وقف تدخلات آل الشيخ في الكرة المصرية، سواء على صعيد الأندية أو انتقالات اللاعبين.
  • تصدر هاشتاج #الا_تركي_ال_الشيخ في مصر والسعودية. 
المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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