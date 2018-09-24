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مودريتش يتفوق على صلاح ورونالدو ويتوج بجائزة الأفضل

لعب مودريتش دورا بارزا وكان القوة الدافعة الهائلة خلف بلوغ المنتخب الكرواتي المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2018
لعب مودريتش دورا بارزا وكان القوة الدافعة الهائلة خلف بلوغ المنتخب الكرواتي المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2018
24/9/2018

توج الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني اليوم (الاثنين) بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018 في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتسلم مودريتش الجائزة اليوم من السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا خلال الحفل السنوي للفيفا والذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن. 

إنجازات مودريتش:
  • لعب مودريتش دورا بارزا في فوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوربا في الموسم الماضي ليكون اللقب الثالث على التوالي للريال في ثلاثة مواسم متتالية بهذه البطولة ويرفع الفريق رصيده إلى 13 لقبا (رقم قياسي) في دوري الأبطال.
  • كما لعب مودريتش دورا بارزا وكان القوة الدافعة الهائلة خلف بلوغ المنتخب الكرواتي المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.
  • نال مودريتش المكافأة على دوره البارز في البطولة وأحرز جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في مونديال 2018.
جوائز الفيفا الأخرى:
  • أفضل مدرب: ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا متفوقا على زين الدين زيدان ومدرب كرواتيا زلاتكو داليتش.
  • أفضل حارس: البلجيكي تيبو كورتوا متفوقا على الدنماركي كاسبر شمايكل والفرنسي هوغو لوريس.
  • أفضل لاعبة: البرازيلية مارتا.
  • جائزة بوشكاش: هدف المصري محمد صلاح في مرمى إيفرتون.
  • أفضل مدرب لكرة القدم النسائية: الفرنسي رينالد بيدروس المدير الفني لفريق ليون بطل الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوربا للكرة النسائية.
  • أفضل جماهير: جماهير منتخب بيرو.
  • جائزة اللعب النظيف: الألماني لينارت ثاي.
المصدر : وكالات
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