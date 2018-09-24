مودريتش يتفوق على صلاح ورونالدو ويتوج بجائزة الأفضل

توج الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني اليوم (الاثنين) بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018 في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتسلم مودريتش الجائزة اليوم من السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا خلال الحفل السنوي للفيفا والذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن.

إنجازات مودريتش:

لعب مودريتش دورا بارزا في فوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوربا في الموسم الماضي ليكون اللقب الثالث على التوالي للريال في ثلاثة مواسم متتالية بهذه البطولة ويرفع الفريق رصيده إلى 13 لقبا (رقم قياسي) في دوري الأبطال.

كما لعب مودريتش دورا بارزا وكان القوة الدافعة الهائلة خلف بلوغ المنتخب الكرواتي المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

نال مودريتش المكافأة على دوره البارز في البطولة وأحرز جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في مونديال 2018.

جوائز الفيفا الأخرى: