مفاجأة: الآلاف من دول الحصار تطوعوا لكأس العالم في قطر

أظهرت بيانات اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر عن قيام آلاف الأشخاص من دول الحصار بتسجيل أنفسهم في برنامج التطوع للمشاركة في جهود التحضير لكأس العالم في قطرعام 2022.

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