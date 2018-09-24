شاهد: صلاح يفوز بجائزة أفضل هدف في العالم

توج المصري محمد صلاح اليوم الاثنين بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم لعام 2018 في استفتاء الفيفا، وذلك عن هدفه في مرمى إيفرتون ضمن بطولة الدوري الإنجليزي في ديسمبر الماضي.

وتسلم صلاح الجائزة اليوم خلال الحفل السنوي للفيفا والذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن.

وأعرب صلاح عن سعادته البالغة بالفوز بالجائزة قائلا بعد تسلمه الجائزة للمرة الأولى في مسيرته "سعيد جدا بحضوري. أشكر الجميع الذي صوت لي واتطلع إلى جائزة أخرى هذا المساء".

وفاز الفرنسي ديدييه ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي بجائزة أفضل مدرب في العالم، بعدما نجح في قيادة الديوك لتحقيق بطولة كأس العالم في روسيا هذا العام. فيما فاز البلجيكي تيبو كورتوا بلقب أفضل حارس مرمى.

يأتي هذا فيما تزايدت فرص الكرواتي لوكا مودريتش وصلاح في الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم خلال حفل الفيفا لتوزيع جوائز الأفضل مساء اليوم الاثنين.

وقرر البرتغالي كريستيانو رونالدو عدم حضور الحفل.

ووفقا لمصادر من داخل يوفنتوس فإن رونالدو لن يسافر أي لاعب أو مسؤول في يوفنتوس إلى لندن نظرا للأجندة المزدحمة بالمباريات للفريق الإيطالي حيث يلتقي بعد غد الأربعاء مع بولونيا كما يواصل الفريق استعداده للمواجهة الهامة أمام نابولي يوم السبت المقبل.

وقد يشير غياب رونالدو النجم السابق لريال مدريد والحالي ليوفنتوس عن الحفل إلى تبدد فرصة فوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم التي فاز بها خمس مرات من قبل كما فاز بها في العامين الماضيين.

ويعد مودريتش نجم خط وسط الريال هو الأوفر حظا للفوز بالجائزة للمرة الأولى في مسيرته.

ويقدم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا جائزة "ذي بيست" إلى اللاعب الأفضل في العالم خلال حفل جوائز الفيفا.

وهذه هي الجائزة الثانية التي يتنافس عليها الثلاثي مودريتش ورونالدو وصلاح في 2018 حيث حسم مودريتش الصراع لصالحه على لقب أفضل لاعب في أوربا وانتزع الجائزة في الشهر الماضي.

إنجازات مودريتش:

لعب مودريتش ورونالدو دورا بارزا في فوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي ليكون اللقب الثالث على التوالي للريال في ثلاثة مواسم متتالية بهذه البطولة ويرفع الفريق رصيده إلى 13 لقبا (رقم قياسي) في دوري الأبطال.

كما لعب مودريتش دورا بارزا وكان القوة الدافعة الهائلة خلف بلوغ المنتخب الكرواتي المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

نال مودريتش المكافأة على دوره البارز في البطولة وأحرز جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في مونديال 2018.

إنجازات صلاح:

استحق المصري محمد صلاح الدخول بقوة في الصراع على الجائزة هذا العام بعد موسم خيالي مع ليفربول تصدر خلاله قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 32 هدفا علما بأنه كان الموسم الأول له مع ليفربول.

كما ساهم بدور هائل في تأهل ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوربا وإن خسر النهائي أمام ريال مدريد الإسباني.

لعب صلاح دورا بارزا في عودة المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 1990.

إنجازات رونالدو: