هتافات نابية لجماهير الأهلي المصري بحق تركي آل الشيخ

هاجمت جماهير النادي الأهلي المصري تركي آل الشيخ المستشار بالديوان الملكي، ورئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية.
ما القصة؟
- خلال مباراة الأهلي وفريق "حوريا الغيني"، ضمن الدور ربع النهائي في بطولة دوري الأبطال الأفريقي هاجمت الجماهير تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز بألفاظ نابية منتقدة تدخلاته في الكرة المصرية.
- صدحت الجماهير بهتافات تطالب النظام المصري بالإفراج آلاف المعتقلين بالسجون إلى جانب زملائهم من روابط الألتراس.
- ملأ المشجعون جنبات استاد السلام التابع للقوات المسلحة قبيل مباراة الفريقين، وسبقت هتافاتهم المباراة.
- رغم التشديد الأمني والموافقات المسبقة التي تطلبها الجهات الأمنية من روابط المشجعين، والتشديد على عدم إطلاق الهتافات السياسية خلال المباريات، فإن الجماهير هتفت مطالبة بالحرية للمعتقلين.
- فاز الأهلي على فريق "حوريا كوناكري الغيني" بأربعة أهداف نظيفة (السبت) في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
- يستعد الأهلي، لخوض مباراة قوية أمام فريق وفاق سطيف الجزائري، في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
خلفيات:
- اشتعلت أزمة السوبر المصري السعودي بعد بيان أصدره النادي الأهلي.
- تسبب البيان في غضب الجانب السعودي الذي قرر إلغاء مباراة الأهلي المصري أمام الهلال السعودي، واستبداله بالزمالك.
- كانت فكرة انطلاق السوبر السعودي المصري من طرف تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، أثناء رئاسته الشرفية للأهلي.
- اتحاد الكرة السعودي أصدر 7 بيانات خلال 35 يوما تغير موقفه خلالهم من إقامة المباراة عدة مرات، في الوقت الذي أصدر الأهلي بيانا واحدا.
- أصدر الأهلي بيانا واحدا أكد أنه لم يمانع من الأساس خوض المباراة، وأنه طلب تأجيل بعض مباريات في البطولات المحلية والعربية ودوري أبطال أفريقيا، كما أنه ينتظر ردا بشأن نتائج مفاوضات تأجيل تلك المباريات.
- تركي آل الشيخ كان قد توعد بما وصفها بـ "قرارات لن يرحم فيها من لا يستحق".
- اشترى آل الشيخ نادي الأسيوطي المصري وحول اسمه إلى "براميدز".
- ينتقد جماهير الفرق المصرية تدخلات آل الشيخ في الكرة المصرية، سواء على صعيد الأندية أو انتقالات اللاعبين.