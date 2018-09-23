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رياضة|الجزائر

شاهد: احتراق حافلة فريق كرة قدم جزائري أثناء توجهها للمطار

رئيس نادي وفاق سطيف أكد أن الحادث لم يسفر عن ضحايا
رئيس نادي وفاق سطيف أكد أن الحادث لم يسفر عن ضحايا
23/9/2018

احترقت حافلة نادي وفاق سطيف الجزائري لكرة القدم، (الأحد)، وهي في طريقها إلى مطار الجزائر الدولي لنقل بعثة الفريق العائدة من المغرب.

التفاصيل:
  • صور تم تناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت اشتعال النيران في الحافلة.
  • حسان حمار رئيس "وفاق سطيف" قال في تصريحات صحفية، إن الحادث لم يتسبب في سقوط ضحايا.
  • لم يعلن رئيس نادي وفاق سطيف عن سبب اشتعال النيران في الحافلة.
  • أقصى فريق وفاق سطيف فريق الوداد الرياضي المغربي حامل لقب بطولة دوري الأبطال الإفريقي لكرة القدم، بعدما تعادل معه سلبيا في مباراة الإياب التي جرت بينهما مساء السبت في الدار البيضاء.
  • سيلاقي وفاق سطيف الجزائري الأهلي المصري، في الدور قبل النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.
  • تأهل الأهلي للدور نصف النهائي للمسابقة القارية، بعد فوزه الكبير مساء السبت، على فريق حوريا كوناكري الغيني برباعية نظيفة، في إياب الدور ربع النهائي للبطولة الأفريقية.
  • حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، موعد مباراتي الذهاب والإياب للدور نصف النهائي بين الأهلي ووفاق سطيف، حيث ستقام مباراة الذهاب في القاهرة يوم 2 من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، فيما تقام مباراة الإياب في الجزائر يوم 23 من الشهر ذاته.

https://twitter.com/AwaTefDz_23/status/1043857661689769984?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : وكالات
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