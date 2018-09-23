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ريال مدريد يرفض لعب الدوري الإسباني في أمريكا

فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد
فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد
23/9/2018

رفض رئيس ريال مدريد خطط رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني بإقامة مباراة واحدة في الموسم بالولايات المتحدة.

  • فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد: لن يفيد الأندية ولا الجماهير.
  • بيريز أمام ملتقى لأعضاء النادي: لن نذهب إلى الولايات المتحدة.
  • بيريز: لا أعرف من يهتم باللعب هناك لكن ذلك لا يدخل ضمن اهتمامات الأندية أو الجماهير لذلك نعارض هذا الأمر.
  • يأتي تعليق بيريز بعد أسبوع واحد من تصريحات يولن لوبتيجي مدرب ريال مدريد بشأن معارضة إقامة مباراة جيرونا وبرشلونة خارج البلاد قائلا "كل فريق بالدوري يجب أن يخوض مبارياته على ذات الأرض والبلد".
  • ترغب رابطة الدوري الإسباني في أن تصبح أول مسابقة أوربية تخوض مباريات ضمن الموسم في قارة مختلفة لكن هذا المقترح اصطدم برفض الاتحاد المحلي للعبة إقامة مباراة جيرونا وبرشلونة في 26 من يناير/كانون الثاني المقبل في ميامي قبل تلقيه المزيد من المعلومات.
  • يحتاج نقل المباراة إلى ميامي موافقة الاتحادين الإسباني والأمريكي للعبة وكذلك الاتحاد الأوربي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف).
  • تهدد معارضة ريال مدريد خطط الرابطة بخوض مباراة واحدة في الموسم في الولايات المتحدة وفقا لاتفاقها مع شركة ريليفنت الأمريكية للترفيه لمدة 15 عاما قادمة.
  • رغم ذلك لا يزال خافيير تيباس رئيس الرابطة متفائلا بشأن نجاح خطته قائلا يوم الجمعة الماضي "لا يزال بالإمكان إقامة المباراة (في ميامي) من دون أدنى شك".
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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