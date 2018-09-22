شاهد: يونايتد يتعادل 1-1 مع ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

تعادل مانشستر يونايتد 1-1 مع ضيفه ولفرهامتون واندرارز الصاعد حديثا لدوري الإنجليزي ليتأخر بثماني نقاط عن ليفربول متصدر المسابقة.

وعلى عكس مجريات اللعب، تقدم فريق المدرب جوزيه مورينيو في الدقيقة 18 عبر لاعب الوسط البرازيلي فريد الذي سدد في الشباك بعد تمريرة متقنة قصيرة من بول بوغبا.

وظهر ولفرهامبتون بشكل مختلف تماما عن فريق صاعد حديثا ولعب بثقة وهدوء فحصل على التعادل.

وهيأ راؤول خيمنيز الكرة إلى جواو موتينيو ليسدد لاعب الوسط البرتغالي في الزاوية العليا مسجلا هدف التعادل في الدقيقة 53.

بهذه النتيجة يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد عشر نقاط ويحتل ولفرهامتون المركز العاشر برصيد تسع نقاط.

وقال مورينيو عقب المباراة "أعتقد أنها نتيجة عادلة. المنافس استحق التعادل ونحن نستحق العقاب بالحصول على نقطة واحدة فقط. (ولفرهامتون) بدأ بشكل أفضل وأكثر شراسة وبنية أكبر ولا أعلم لماذا كان المنافس متحفزا أكثر منا".