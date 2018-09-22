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شاهد: محرز يسجل أول أهدافه مع سيتي ويقوده للفوز 5- صفر على كارديف

22/9/2018

سجل النجم الجزائري رياض محرز أول هدفين له مع مانشستر سيتي ليقود حامل لقب الدوري الإنجليزي للفوز 5- صفر على كارديف سيتي ضمن منافسات المرحلة السادسة للبطولة.

وافتتح سيرغيو أغويرو التسجيل في الدقيقة 32 من تمريرة لبرناردو سيلفا. وهذا هو الهدف 205 لأغويرو مع مانشستر سيتي ليؤكد صدارته لهدافي النادي على مر العصور.

وخاص أغويرو 300 مباراة مع السيتي منذ انضمامه إليه قادما من أتلتيكو مدريد في 2011. وقال مانشستر سيتي الجمعة الماضية إن اللاعب مدد عقده مع النادي لمدة عام ليبقى معه حتى 2021.

وساهم المهاجم الأرجنتيني في فوز النادي بثلاثة ألقاب في الدوري وثلاثة في كأس رابطة المحترفين.

وسجل برناردو سيلفا الهدف الثاني برأسه في الدقيقة 35 قبل أن يسدد أيلكاي غندوغان في المرمى محرزا الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول.

واحتفل سيتي بشكل أكبر عندما سجل رياض محرز الذي انضم إليه في صفقة قياسية هدفين رائعين في الشوط الثاني محرزا أول اهدافه مع النادي.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر، فيما توقف رصيد كارديف سيتي عند نقطتين في المركز الأخير مناصفة مع هيديرسفيلد تاون.

المصدر : وكالات
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