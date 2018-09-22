البث الحي
رياضة

شاهد: صلاح يعود للتسجيل ويقود ليفربول للفوز في الدوري الإنجليزي

22/9/2018

عاد النجم المصري محمد صلاح إلى التهديف مرة أخرى وسجل هدفا في المباراة التي فاز بها فريقه ليفربول على ضيفه ساوثهامتون 3- صفر في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم ليفربول بهدف أحرزه ويسلي هوديت لاعب ساوثهامتون بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة العاشرة ثم أضاف جويل ماتيب الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 21 وسجل صلاح الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وغاب صلاح عن التهديف في آخر ثلاث مباريات خاضها ليفربول في كافة البطولات. وهذا هو الهدف الثالث لصلاح في بطولة الدوري هذا الموسم.

بهذا الفوز يرفع ليفربول رصيده إلى 18 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، وتوقف رصيد ساوثهامتون عند خمس نقاط في المركز الرابع عشر.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
المزيد من رياضة

محمد صلاح ينشر أول صورة له بعد تعافيه من كورونا

اللاعب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح (موافع التواصل)

وحيدا في المدرجات.. احتفال هستيري لبرازيلي بهدف فريقه (فيديو)

(تويتر)

لاعب يخنق منافسه في مباراة كرة قدم ودية بالأرجنتين (فيديو)

قبض دياز على رقبة لوسيرو بساعده لبضع ثوان فحاول الأخير تخليص نفسه لكنه لم يستطع حتى تدخل المزيد من اللاعبين لفصلهم (موافع التواصل)

مصر.. مرتضى منصور يهاجم أحمد موسى (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

تركيا.. استقالة حليف تاريخي لأردوغان من منصبه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

هدية الوداع من ترمب.. نتنياهو يعد جاسوسا إسرائيليا سابقا في أمريكا بحياة رغدة (فيديو)

نتنياهو يعد بولارد الجاسوس السابق في أمريكا بحياة رغدة (رويترز)

بايدن يتقدم خطوة رئيسية نحو توليه الرئاسة ويكشف أولويات أول 100 يوم

يعني قرار البيت الأبيض أن بايدن سيتمكن من الاطلاع على أحدث معلومات أجهزة المخابرات بشأن تهديدات الأمن القومي في جميع أنحاء العالم (الفرنسية)