شاهد: صلاح يعود للتسجيل ويقود ليفربول للفوز في الدوري الإنجليزي

عاد النجم المصري محمد صلاح إلى التهديف مرة أخرى وسجل هدفا في المباراة التي فاز بها فريقه ليفربول على ضيفه ساوثهامتون 3- صفر في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم ليفربول بهدف أحرزه ويسلي هوديت لاعب ساوثهامتون بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة العاشرة ثم أضاف جويل ماتيب الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 21 وسجل صلاح الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وغاب صلاح عن التهديف في آخر ثلاث مباريات خاضها ليفربول في كافة البطولات. وهذا هو الهدف الثالث لصلاح في بطولة الدوري هذا الموسم.

بهذا الفوز يرفع ليفربول رصيده إلى 18 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، وتوقف رصيد ساوثهامتون عند خمس نقاط في المركز الرابع عشر.