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كلوب يشيد بصلاح رغم صيامه عن التهديف

يورغن كلوب مع محمد صلاح
يورغن كلوب مع محمد صلاح
21/9/2018

أشاد الألماني يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي بمستوى النجم المصري محمد صلاح بالرغم من تسجيله هدفين فقط في ست مباريات الموسم الحالي.

أهم تصريحات كلوب
  • "على الجانب الدفاعي خلال المباراتين الأخيرتين، كان مستواه مذهلا، رائعا، وهذا أمر مهم للغاية في هذه المباريات تحديدا".
  • "هذ الأمر يدل على أنه جاهز تماما للعمل من أجل الفريق في تلك اللحظات".
  • "إنه أمر طبيعي تماما بالنسبة للمهاجمين أن تأتي عليهم أوقات لا يسجلون أهدافا. لكنه لا يزال يمثل خطرا، إنه في وضع جيد".
  • "تسجيل الأهداف أمر لا يمكنك ضمانه على الدوام، لا أعتقد أن على اللاعبين التفكير بهذه الطريقة، فقط يمكن للمشجعين القيام بهذا".
  • "في الحقيقة هو في حالة جيدة والأهم أنه في حالة بدنية جيدة للغاية وهذا سيساعد".
المصدر : أسوشيتد برس
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