راموس يصبح أكثر اللاعبين حصولا على إنذارات في دوري الأبطال

حصل اللاعب الاسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، على لقب جديد غير مرغوب أمس الأربعاء عندما أصبح أكثر اللاعبين حصولا على إنذارات في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويشتهر راموس بسجله الانضباطي المتواضع على القدر ذاته من إمكاناته الدفاعية الكبيرة.

عقوبات راموس بالأرقام: