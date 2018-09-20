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بلدان يتقاسمان صدارة تصنيف الفيفا الشهري لأول مرة

20/9/2018

في واقعة تحدث لأول مرة في تاريخ التصنيف على مدار 25 عاما تقاسمت بلجيكا مع فرنسا بطلة العالم صدارة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

التفاصيل: 
  • حقق المنتخب البلجيكي فوزين خلال الشهر الجديد، من بينهما الانتصار على أيسلندا في دوري الأمم الأوربية، ليعادل رصيد فرنسا البالغ 1729 نقطة.
  • تصدرت فرنسا التصنيف في أغسطس/ آب الماضي للمرة الأولى منذ العام 2002، بعد فوزها ببطولة كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها.
  • تعادلت فرنسا في المقابل دون أهداف مع ألمانيا في ميونيخ في بداية مشوارها ببطولة دوري الأمم قبل أن تفوز 2-1 على هولندا.
  • التغيير الوحيد في قائمة أول عشرة منتخبات هو تراجع الدنمارك إلى المركز العاشر خلف إسبانيا.
  • قفزت ألمانيا، التي خرجت من الدور الأول لكأس العالم الماضية، ثلاثة مراكز في التصنيف لتتقدم إلى المركز 12.
ترتيب أول عشرة منتخبات:
  1. فرنسا وبلجيكا
  2. البرازيل
  3. كرواتيا
  4. الأوروغواي
  5. إنجلترا
  6. البرتغال
  7. سويسرا
  8. إسبانيا
  9. الدنمارك
ترتيب المنتخبات العربية
  • تونس (23) تقدمت مركزا واحدا.
  • المغرب (45) تقدمت مركزا واحدا.
  • مصر (64) تقدمت مركزا واحدا.
  • الجزائر (69) تراجعت 3 مراكز.
  • السعودية (71) تراجعت مركزا واحدا.
  • سوريا (74) تراجعت مركزا واحدا.
  • لبنان (77) تقدمت مركزين.
  • الإمارات (77) بدون تغيير.
  • سلطنة عمان (85) تراجعت مركزا واحدا.
  • العراق (89) بدون تغيير.
  • قطر (94) تقدمت 4 مراكز.
  • ليبيا (99) تقدمت مركزين.
  • فلسطين (100) تراجعت مركزا واحدا.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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