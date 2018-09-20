بعد مودريتش.. اتهام لوفرين لاعب ليفربول بالشهادة الزور

قال مكتب المدعي العام الكرواتي في مدينة أوسيك الأربعاء إنه وجه تهمة الشهادة الزور إلى ديان لوفرين لاعب المنتخب الوطني خلال محاكمة مسؤولين في ناديه السابق.

ولم يذكر البيان، كما جرت العادة في كرواتيا، اسم لوفرين صراحة لكنه قال إن المدعي العام اتهم مواطنا كرواتيا يبلغ من العمر 29 عاما مستشهدا بتفاصيل ما أدلى به اللاعب في القضية قبل عام.

تفاصيل الاتهامات:

ذكرت وسائل إعلام كرواتية، من بينها الموقع الرسمي للتلفزيون الحكومي، أن لوفرين وجهت إليه اتهامات، بعد أن أدلى بشهادته -المشكوك في صحتها- في محاكمة مسؤول ضرائب وثلاثة من كبار المسؤولين السابقين في نادي دينامو زغرب بما في ذلك زدرافكو ماميتش المدير التنفيذي السابق بشأن تواريخ توقيع الملاحق المرفقة بعقده والتي تنظم الشق المالي في التعاقد.

وجهت اتهامات لمسؤولي النادي بالتهرب من دفع 12.2 مليون كونا (1.92 مليون دولار) كضرائب وإجراء تحويلات بقيمة 116 مليون كونا من خزينة النادي. لكن جميعهم نفوا ارتكاب أي مخالفات.

تصل عقوبة الإدلاء بشهادة كاذبة إلى السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات.

خلفية: