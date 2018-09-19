شاهد: ليفربول ينتزع فوزا صعبا من سان جيرمان

انتزع ليفربول الإنجليزي فوزا صعبا من ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 3/ 2 في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم ليفربول بهدف سجله دانيل ستوريدج في الدقيقة 30 ثم أضاف جيمس ميلنر الهدف الثاني في الدقيقة 36 من ركلة جزاء، ثم سجل توماس مونييه هدف باريس سان جيرمان الأول في الدقيقة 40 قبل أن يسجل كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 83 إلا أن روبرتو فيرمينو سجل الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وبنتائج مباريات اليوم تصدر ليفربول المجموعة برصيد ثلاث نقاط وتقاسم نابولي المركز الثاني مع سرفينا زفيزدا فيما قبع فريق باريس سان جيرمان في المركز الرابع الأخير بلا نقاط.