شاهد: طرد رونالدو في الظهور الأول مع يوفنتوس بدوري الأبطال

طرد كريستيانو رونالدو في أول ظهور له في دوري الأبطال بقميص يوفنتوس، الأربعاء، بعد حصول المهاجم البرتغالي على بطاقة حمراء في الدقيقة 29 من المواجهة أمام بلنسية الإسباني.

من كان يتوقع هذا السيناريو 😲 🔴 طرد لرونالدو في مباراته الأولى مع اليوفي في #دوري_الأبطال وردة فعل مؤثرة!#VALJUV #beINUCL pic.twitter.com/SwHjFMuPoo — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 19, 2018

وأظهرت لقطات تلفزيونية رونالدو، الذي فاز بلقب دوري أبطال أوربا أربع مرات مع ريال مدريد، في التحام على ما يبدو بدون كرة مع منافس في منطقة جزاء فالنسيا وبدا مذهولا عندما أشهر الحكم الألماني فليكس بريش البطاقة الحمراء في وجهه.