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شاهد: طرد رونالدو في الظهور الأول مع يوفنتوس بدوري الأبطال

لم تستمر مباراة رونالدو الأولى مع يوفنتوس ضد فالنسيا في دوري الأبطال الأسبوع الماضي سوى 29 دقيقة
لم تستمر مباراة رونالدو الأولى مع يوفنتوس ضد فالنسيا في دوري الأبطال الأسبوع الماضي سوى 29 دقيقة
19/9/2018

طرد كريستيانو رونالدو في أول ظهور له في دوري الأبطال بقميص يوفنتوس، الأربعاء، بعد حصول المهاجم البرتغالي على بطاقة حمراء في الدقيقة 29 من المواجهة أمام بلنسية الإسباني.

 

وأظهرت لقطات تلفزيونية رونالدو، الذي فاز بلقب دوري أبطال أوربا أربع مرات مع ريال مدريد، في التحام على ما يبدو بدون كرة مع منافس في منطقة جزاء فالنسيا وبدا مذهولا عندما أشهر الحكم الألماني فليكس بريش البطاقة الحمراء في وجهه.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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