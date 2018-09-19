شاهد: ثلاثية ميسي تقود برشلونة لفوز كبير على أيندهوفن

سجل ليونيل ميسي ثلاثية رائعة ليقود برشلونة لبداية قوية لمشواره في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالفوز 4-صفر على ضيفه أيندهوفن الهولندي الثلاثاء.

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